"російські БПЛА та ракети загрожують жителям інших держав. Зупинити це можливо сильними діями"- Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Російські “шахеди” та ракети є загрозою не тільки для України, але і для сусідніх держав. Щоб зупинити агресора, необхідно посилити санкції проти держав, які продовжують постачати рф західні компоненти для виробництва озброєння, надати Україні більше систем ППО та далекобійні ракети. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи інформацію про падіння в Румунії російських “шахедів” під час атаки на Одещину, повідомляє УНН.
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«У своїх терористичних атаках на українську портову інфраструктуру, метою яких є створення продовольчої кризи у світі, російські БПЛА та ракети загрожують жителям інших держав також. Зупинити це можливо сильними діями», - написав Єрмак у Telegram.
За його словами, необхідно «перекрити кисень» російському ВПК. росіяни не мають отримувати західні компоненти для виробництва ракет та «шахедів» через треті країни.
«Санкції мають стати жорсткішими. Без цих компонентів росія не зможе виробляти зброю для вбивств. Відповідний план дій група Макфола-Єрмака вже запропонувала нашим партнерам», - наголосив Єрмак.
Також голова Офісу президента зазначив, що потрібно позбавити росію можливостей запускати ударні БПЛА та ракети по Україні.
Крім того Єрмак в черговий раз закликав надати України більше систем ППО/ПРО.
«Ставка ворога робиться на те, щоб перевантажити нашу оборону кількістю власної зброї та БПЛА. Відповідно, потрібно більше систем», - зазначив він.
І додав, що ми повинні зробити так, щоб рф втратила будь-який потенціал для ведення бойових дій на роки. Це можливо, якщо розбити їх російську армію Для цього Україні потрібне додаткове озброєння та далекобійні ракети, додав Єрмак.
Нагадаємо
Речник МЗС України Олег Ніколенко з посиланням на дані Державної прикордонної служби України заявив, що під час ворожої атаки на Одеську область російські ударні дрони типу Shahed впали та здетонували на території Румунії.