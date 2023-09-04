Під час атаки на Одещину російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Під час ворожої атаки на Одеську область російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко з посиланням на дані Державної прикордонної служби України, пише УНН.
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“За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки росії в районі Ізмаїльського порту російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії. Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО”, - написав речник МЗС у Facebook.
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Міністерство закордонних справ України закликає партнерів швидше надати Україні додаткові сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойову авіацію. Зазначається, що ці системи допоможуть захистити Україну від російських ракетних атак і посилять безпеку не тільки України, а й інших країн Європи.
Нагадаємо
Уночі рф атакувала південь Одещини впродовж 3,5 години. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.
Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів.