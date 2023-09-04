Уночі рф атакувала південь Одещини впродовж 3,5 години, є влучання - Кіпер

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Так, російські терористи упродовж 3,5 години атакували ударними безпілотниками південь Одеської області, інформує Кіпер.

Сили ППО збили 17 дронів. Однак, є влучання, додав очільник ОВА.

«У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.

Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Станом на 7:00 вогонь ліквідовано», - зазначив він, додаючи, що на місці продовжують працювати всі відповідні служби.

Кіпер уточнив, що загиблих та постраждалих внаслідок нічної атаки ворога немає. І наголосив про важливість перебувати в укритті під час небезпеки.

«Дякую свідомим жителям Ізмаїльського району», - резюмував він.