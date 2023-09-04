Ночью рф атаковала юг Одесской области в течение 3,5 часов, есть попадания - Кипер

Детали

Российские террористы в течение 3,5 часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области, информирует Кипер.

Силы ПВО сбили 17 дронов. Однако, есть попадания, добавил глава ОВА.

«В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.

Также из-за попадания обломков, в результате сбития, возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов. По состоянию на 7:00 огонь ликвидирован», - отметил он, добавляя, что на месте продолжают работать все соответствующие службы.

Кипер уточнил, что погибших и пострадавших в результате ночной атаки врага нет. И подчеркнул важность находиться в укрытии во время опасности.

«Спасибо сознательным жителям Измаильского района», - резюмировал он.