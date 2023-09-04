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Во время атаки на Одесскую область российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии - МИД

Киев • УНН

 • 574604 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Во время вражеской атаки на Одесскую область российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

Цитата

“По информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки россии в районе Измаильского порта российские «шахеды» упали и сдетонировали на территории Румынии. Это является очередным подтверждением того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в частности государств-членов НАТО”, - написал представитель МИД в Facebook.

Детали

Министерство иностранных дел Украины призывает партнеров быстрее предоставить Украине дополнительные современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевую авиацию. Отмечается, что эти системы помогут защитить Украину от российских ракетных атак и усилят безопасность не только Украины, но и других стран Европы.

Напомним

Ночью рф атаковала юг Одесской области в течение 3,5 часов. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.

Также из-за попадания обломков, в результате сбития, возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов.

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