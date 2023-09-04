Во время атаки на Одесскую область российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии - МИД

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“По информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки россии в районе Измаильского порта российские «шахеды» упали и сдетонировали на территории Румынии. Это является очередным подтверждением того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в частности государств-членов НАТО”, - написал представитель МИД в Facebook.

Детали

Министерство иностранных дел Украины призывает партнеров быстрее предоставить Украине дополнительные современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевую авиацию. Отмечается, что эти системы помогут защитить Украину от российских ракетных атак и усилят безопасность не только Украины, но и других стран Европы.

Напомним

Ночью рф атаковала юг Одесской области в течение 3,5 часов. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.

Также из-за попадания обломков, в результате сбития, возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов.