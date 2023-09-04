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"российские БПЛА и ракеты угрожают жителям других государств. Остановить это возможно сильными действиями" - Ермак

Киев • УНН

 • 358831 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Российские "шахеды" и ракеты являются угрозой не только для Украины, но и для соседних государств. Чтобы остановить агрессора, необходимо усилить санкции против государств, которые продолжают поставлять рф западные компоненты для производства вооружения, предоставить Украине больше систем ПВО и дальнобойные ракеты. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя информацию о падении в Румынии российских "шахедов" во время атаки на Одесскую область, сообщает УНН.

Цитата

"В своих террористических атаках на украинскую портовую инфраструктуру, целью которых является создание продовольственного кризиса в мире, российские БПЛА и ракеты угрожают жителям других государств также. Остановить это возможно сильными действиями", - написал Ермак в Telegram.

По его словам, необходимо "перекрыть кислород" российскому ВПК. россияне не должны получать западные компоненты для производства ракет и "шахедов" через третьи страны.

"Санкции должны стать более жесткими. Без этих компонентов россия не сможет производить оружие для убийств. Соответствующий план действий группа Макфола-Ермака уже предложила нашим партнерам", - подчеркнул Ермак.

Также глава Офиса президента отметил, что нужно лишить россию возможностей запускать ударные БПЛА и ракеты по Украине.

Кроме того Ермак в очередной раз призвал предоставить Украине больше систем ПВО/ПРО.

"Ставка врага делается на то, чтобы перегрузить нашу оборону количеством собственного оружия и БПЛА. Соответственно, нужно больше систем", - отметил он.

И добавил, что мы должны сделать так, чтобы рф потеряла любой потенциал для ведения боевых действий на годы. Это возможно, если разбить их российскую армию Для этого Украине нужно дополнительное вооружение и дальнобойные ракеты, добавил Ермак.

Напомним

Представитель МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины заявил, что во время вражеской атаки на Одесскую область российские ударные дроны типа Shahed упали и сдетонировали на территории Румынии.

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