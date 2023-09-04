російські дрони впали на територію Румунії: було зафіксовано 2 детонації - Держприкордонслужба України

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“На додачу до повідомлення МЗС можу лише додати, що фіксувалося 2 детонації на території Румунії”, - повідомив Демченко.

Нагадаємо

В МЗС України повідомили, що під час ворожої атаки на Одеську область російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії. Через це, міністерство закордонних справ України закликає партнерів швидше надати Україні додаткові сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойову авіацію. Зазначається, що ці системи допоможуть захистити Україну від російських ракетних атак і посилять безпеку не тільки України, а й інших країн Європи.

Своєю чергою Міноборони Румунії відреагувало на атаку російських ударних дронів на Одеську область, вказавши, що вона "не становила прямої військової загрози" для країни.