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російські дрони впали на територію Румунії: було зафіксовано 2 детонації - Держприкордонслужба України

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. На території Румунії було зафіксовано 2 детонації внаслідок падіння російських “шахедів” у ніч на 4 вересня. Про це журналісту УНН повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Цитата

“На додачу до повідомлення МЗС можу лише додати, що фіксувалося 2 детонації на території Румунії”, - повідомив Демченко.

Нагадаємо

В МЗС України повідомили, що під час ворожої атаки на Одеську область російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії. Через це, міністерство закордонних справ України закликає партнерів швидше надати Україні додаткові сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойову авіацію. Зазначається, що ці системи допоможуть захистити Україну від російських ракетних атак і посилять безпеку не тільки України, а й інших країн Європи. 

Своєю чергою Міноборони Румунії відреагувало на атаку російських ударних дронів на Одеську область, вказавши, що вона "не становила прямої військової загрози" для країни.

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