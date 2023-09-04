российские дроны упали на территорию Румынии: было зафиксировано 2 детонации - Госпогранслужба Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. На территории Румынии было зафиксировано 2 детонации в результате падения российских "шахедов" в ноч на 4 сентября. Об этом журналисту УНН сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
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"В дополнение к сообщению МИД могу лишь добавить, что фиксировалось 2 детонации на территории Румынии", - сообщил Демченко.
Напомним
В МИД Украины сообщили, что во время вражеской атаки на Одесскую область российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии. Из-за этого, министерство иностранных дел Украины призывает партнеров быстрее предоставить Украине дополнительные современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевую авиацию. Отмечается, что эти системы помогут защитить Украину от российских ракетных атак и усилят безопасность не только Украины, но и других стран Европы.
В свою очередь Минобороны Румынии отреагировало на атаку российских ударных дронов на Одесскую область, указав, что она "не представляла прямой военной угрозы" для страны.