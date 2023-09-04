Міноборони Румунії: атака російських дронів на Одещину "не становила прямої військової загрози" для країни
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністерство оборони Румунії відреагувало на атаку російських ударних дронів на Одеську область, вказавши, що вона "не становила прямої військової загрози" для країни, водночас засудивши її, пише УНН.
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Пресслужба МО Румунії надала уточнення щодо ситуації з безпекою поблизу румунських кордонів у контексті недавньої атаки збройних сил російської федерації на інфраструктуру українського морського порту в Одеській області.
"Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки на українські об’єкти та елементи цивільної інфраструктури, вважаючи їх невиправданими та такими, що порушують усі міжнародні гуманітарні правила", - ідеться у заяві.
Як повідомляється, відповідальні структури Міноборони Румунії в режимі реального часу відстежували ситуацію, спричинену атаками російських безпілотників, здійсненими минулої ночі на інфраструктуру морського порту на Одещині.
"Атаки безпілотників, здійснені російською федерацією, не становили жодної прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам Румунії", - сказано у заяві.
Міністерство національної оборони Румунії, як повідомляється, "продовжує здійснювати посилені заходи безпеки на суші, на морі та в повітряному просторі, а також заходи, спрямовані на зміцнення оборони та стримування на східному фланзі відповідно до національних планів і планів союзників".
Нагадаємо
4 вересня речник МЗС України Олег Ніколенко з посиланням на дані Державної прикордонної служби України повідомив, що під час ворожої атаки на Одеську область російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.