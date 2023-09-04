Минобороны Румынии: атака российских дронов на Одесскую область "не представляла прямой военной угрозы" для страны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министерство обороны Румынии отреагировало на атаку российских ударных дронов на Одесскую область, указав, что она "не представляла прямой военной угрозы" для страны, в то же время осудив ее, пишет УНН.
Детали
Пресс-служба МО Румынии предоставила уточнение по ситуации с безопасностью вблизи румынских границ в контексте недавней атаки вооруженных сил российской федерации на инфраструктуру украинского морского порта в Одесской области.
"Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки на украинские объекты и элементы гражданской инфраструктуры, считая их неоправданными и нарушающими все международные гуманитарные правила", - говорится в заявлении.
Как сообщается, ответственные структуры Минобороны Румынии в режиме реального времени отслеживали ситуацию, вызванную атаками российских беспилотников, осуществленными минувшей ночью на инфраструктуру морского порта в Одесской области.
"Атаки беспилотников, совершенные российской федерацией, не представляли какой-либо прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии", - говорится в заявлении.
Министерство национальной обороны Румынии, как сообщается, "продолжает осуществлять усиленные меры безопасности на суше, на море и в воздушном пространстве, а также меры, направленные на укрепление обороны и сдерживание на восточном фланге в соответствии с национальными планами и планами союзников".
Напомним
4 сентября спикер МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины сообщил, что во время вражеской атаки на Одесскую область российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.