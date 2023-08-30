Нідерланди та Румунія погодили створення центру для навчання на F-16 - міністерка

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"Сьогодні на неформальному засіданні міністрів оборони (ЄС) ми розпочнемо з України. Для Нідерландів надзвичайно важливо продовжувати демонструвати нашу єдність та нашу підтримку Україні у протистоянні російській агресії. Нідерланди та Румунія вчора підписали з Lockheed Martin листа про наміри забезпечити навчання та технічне обслуговування F-16 у румунському навчальному центрі. Це конкретний крок до посилення протиповітряної оборони України з боку двох європейських країн і, звичайно, решти країн коаліції F-16", - сказала Оллонгрен.

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Міністр оборони Резніков очікує появу F-16 весною.