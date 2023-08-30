Нидерланды и Румыния согласовали создание центра для обучения на F-16 - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Нидерланды и Румыния подписали письмо о намерениях обеспечить в учебном центре в Румынии обучение на самолетах F-16 и их техническое обслуживание, что станет вкладом в укрепление противовоздушной обороны Украины. Об этом в среду сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен перед началом неформальной встречи глав Минобороны стран ЕС в Толедо, передает УНН.
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"Сегодня на неформальном заседании министров обороны (ЕС) мы начнем с Украины. Для Нидерландов чрезвычайно важно продолжать демонстрировать наше единство и нашу поддержку Украине в противостоянии российской агрессии. Нидерланды и Румыния вчера подписали с Lockheed Martin письмо о намерениях обеспечить обучение и техническое обслуживание F-16 в румынском учебном центре. Это конкретный шаг к усилению противовоздушной обороны Украины со стороны двух европейских стран и, конечно, остальных стран коалиции F-16", - сказала Оллонгрен.
Напомним
Министр обороны Резников ожидает появление F-16 весной.