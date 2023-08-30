Нидерланды и Румыния согласовали создание центра для обучения на F-16 - министр

Цитата

"Сегодня на неформальном заседании министров обороны (ЕС) мы начнем с Украины. Для Нидерландов чрезвычайно важно продолжать демонстрировать наше единство и нашу поддержку Украине в противостоянии российской агрессии. Нидерланды и Румыния вчера подписали с Lockheed Martin письмо о намерениях обеспечить обучение и техническое обслуживание F-16 в румынском учебном центре. Это конкретный шаг к усилению противовоздушной обороны Украины со стороны двух европейских стран и, конечно, остальных стран коалиции F-16", - сказала Оллонгрен.

Напомним

Министр обороны Резников ожидает появление F-16 весной.