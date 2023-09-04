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Не хочуть бути втягнутими у війну: Кулеба про реакцію Бухареста на падіння шахедів у Румунії

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Румунія вирішила взяти паузу для того, щоб дослідити ситуацію з падінням дронів Shahed на її території. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Цитата

“Я думаю, що конкретно в цьому випадку вони (румунська влада — ред.) зараз вивчають усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. Ми авторитетно стверджуємо, з доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало”, — сказав Кулеба.

Він зазначив, що як суверенна влада вони взяли паузу для того, щоб дослідити ситуацію й зробити висновки.

“Загалом, давайте відверто є тенденція на намагання не ескалювати інтерпретацію тих чи інших подій з боку партнерів для того, щоб просто не бути втягненим у безпосередній конфлікт. Це стосується не лише подій в Україні. Навіть коли Польща страждала від штучного притоку мігрантів із білорусі, намагалися здійняти хвилю в НАТО, то їй теж сказали, що ви давайте не занадто загострюйте”, — розповів Кулеба.

Доповнення

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має фотодокази падіння російських безпілотників на території Румунії в ніч на 4 вересня, коли російська федерація атакувала українську портову інфраструктуру на річці Дунай.

Раніше Румунія заперечила, що російські безпілотники завдали ударів по її території в ніч з 3го на 4 вересня.

4 вересня речник МЗС України Олег Ніколенко з посиланням на дані Державної прикордонної служби України повідомив, що під час ворожої атаки на Одеську область російські “шахеди” впали та здетонували на території Румунії.

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