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Не хотят быть втянутыми в войну: Кулеба о реакции Бухареста на падение шахедов в Румынии

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Румыния решила взять паузу для того, чтобы исследовать ситуацию с падением дронов Shahed на ее территории. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами, передает УНН.

Цитата

“Я думаю, что конкретно в этом случае они (румынские власти — ред.) сейчас изучают все аспекты того, что произошло. Бессмысленно отрицать, что туда что-то упало. Мы авторитетно утверждаем, с доказательствами, что это прилетели дроны Shahed. Мы имеем фотодоказательства того, что там что-то упало”, — сказал Кулеба.

Он отметил, что как суверенная власть они взяли паузу для того, чтобы исследовать ситуацию и сделать выводы.

“В общем, давайте откровенно есть тенденция на попытки не эскалировать интерпретацию тех или иных событий с стороны партнеров для того, чтобы просто не быть втянутым в непосредственный конфликт. Это касается не только событий в Украине. Даже когда Польша страдала от искусственного притока мигрантов из беларуси, пытались поднять волну в НАТО, то ей тоже сказали, что вы давайте не слишком обостряйте”, — рассказал Кулеба.

Дополнение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев имеет фотодоказательства падения российских беспилотников на территории Румынии в ночь на 4 сентября, когда российская федерация атаковала украинскую портовую инфраструктуру на реке Дунай.

Ранее Румыния отрицала, что российские беспилотники нанесли удары по её территории в ночь с 3-го на 4 сентября.

4 сентября спикер МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины сообщил, что во время вражеской атаки на Одесскую область российские “шахеты” упали и сдетонировали на территории Румынии.

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