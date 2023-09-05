Президент Румунії спростував заяви про те, що російський безпілотник впав на території їхньої держави

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“Я можу вам сказати, що у Румунії не було жодної частини, ані безпілотника, ані іншої частини будь-якого пристрою. Ми повністю контролюємо наш національний простір. Я перевірив абсолютно все і можу заспокоїти населення. Нічого не дійшло до Румунії. Але так, ми стурбовані, оскільки ці атаки відбуваються на дуже короткій відстані від румунського кордону”, — сказав президент.

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Президент Румунії відзначив, що серед останньої інформації, що йому надав міністр оборони, атаки були зафіксовані за 800 метрів від кордону Румунії.

Втім, румунський глава відзначив, що вони напоготові.

“У НАТО ми дуже добре захищені. Я можу сказати те, що я вже казав раніше, Румунія отримує переваги від надзвичайно сильних гарантій безпеки, найсильніших у нашій історії”, — також сказав президент Клаус Йоганніс.

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Нагадаємо

4 вересня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має фотодокази падіння російських безпілотників на території Румунії в ніч на 4 вересня, коли російська федерація атакувала українську портову інфраструктуру на річці Дунай. Він також припустив, що Румунія вагається з визнанням з обережності та бажання не загострювати ситуацію, бо інакше їй доведеться дати відповідь Москві.

Міністр оборони Анхель Тілвар категорично спростував інформацію, що з’явилася в публічному просторі, щодо так званої ситуації, що сталася в ніч на 4 вересня, коли російські безпілотники впали на територію Румунії. Він зазначив, що Міністерство оборони моніторить ситуацію і що “атаки безпілотників, здійснені російською федерацією, не становили жодної прямої військової загрози національній території чи територіальним водам Румунії”.