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Міноборони дозволило використання дронів Saker Scout зі штучним інтелектом

Міноборони дозволило використання дронів Saker Scout зі штучним інтелектом

Київ • УНН

 • 619706 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністерство оборони України допустило до експлуатації у ЗСУ ще один дрон зі штучним інтелектом - Saker Scout, повідомили у понеділок в оборонному відомстві, пише УНН.

Деталі

Програмне забезпечення Saker, побудоване на алгоритмах штучного інтелекту, вказали у Міноборони, допоможе нашим військам ефективніше бити ворога.

В оборонному відомстві перечислили особливості дрона:

  • система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої) негайно передаючи інформацію в командний пункт для прийняття відповідного рішення. Це нівелює ризики «людської помилки», оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси
  • у комплекс входять флагманський дрон-розвідник, а також кілька дронів-камікадзе типу FPV, які корегуються в тому числі за допомогою флагманського дрона
  • дальність польоту – до 10 км
  • може оснащуватися інфрачервоною оптикою для роботи вночі
  • може використовувати інерціальну систему наведення, що значно підвищує його стійкість до засобів РЕБ
  • інтегрується до усіх наявних у ЗСУ систем ситуаційної обізнаності, в тому числі у систему «Дельта»

"Завдяки діяльності Акселератора Міноборони процедура допуску до експлуатації дрона була максимально швидкою", - зазначили у МОУ.

Нагадаємо

Міністерство оборони України раніше допустило до експлуатації у військах українські безпілотні літальні апарати SkyKnight зі штучним інтелектом

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