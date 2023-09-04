Міноборони дозволило використання дронів Saker Scout зі штучним інтелектом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністерство оборони України допустило до експлуатації у ЗСУ ще один дрон зі штучним інтелектом - Saker Scout, повідомили у понеділок в оборонному відомстві, пише УНН.
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Програмне забезпечення Saker, побудоване на алгоритмах штучного інтелекту, вказали у Міноборони, допоможе нашим військам ефективніше бити ворога.
В оборонному відомстві перечислили особливості дрона:
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- система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої) негайно передаючи інформацію в командний пункт для прийняття відповідного рішення. Це нівелює ризики «людської помилки», оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси
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- у комплекс входять флагманський дрон-розвідник, а також кілька дронів-камікадзе типу FPV, які корегуються в тому числі за допомогою флагманського дрона
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- дальність польоту – до 10 км
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- може оснащуватися інфрачервоною оптикою для роботи вночі
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- може використовувати інерціальну систему наведення, що значно підвищує його стійкість до засобів РЕБ
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- інтегрується до усіх наявних у ЗСУ систем ситуаційної обізнаності, в тому числі у систему «Дельта»
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"Завдяки діяльності Акселератора Міноборони процедура допуску до експлуатації дрона була максимально швидкою", - зазначили у МОУ.
Нагадаємо
Міністерство оборони України раніше допустило до експлуатації у військах українські безпілотні літальні апарати SkyKnight зі штучним інтелектом