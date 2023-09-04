Міноборони дозволило використання дронів Saker Scout зі штучним інтелектом

Деталі

Програмне забезпечення Saker, побудоване на алгоритмах штучного інтелекту, вказали у Міноборони, допоможе нашим військам ефективніше бити ворога.

В оборонному відомстві перечислили особливості дрона:



система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої) негайно передаючи інформацію в командний пункт для прийняття відповідного рішення. Це нівелює ризики «людської помилки», оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси



у комплекс входять флагманський дрон-розвідник, а також кілька дронів-камікадзе типу FPV, які корегуються в тому числі за допомогою флагманського дрона



дальність польоту – до 10 км



може оснащуватися інфрачервоною оптикою для роботи вночі



може використовувати інерціальну систему наведення, що значно підвищує його стійкість до засобів РЕБ



інтегрується до усіх наявних у ЗСУ систем ситуаційної обізнаності, в тому числі у систему «Дельта»



"Завдяки діяльності Акселератора Міноборони процедура допуску до експлуатації дрона була максимально швидкою", - зазначили у МОУ.

Нагадаємо

Міністерство оборони України раніше допустило до експлуатації у військах українські безпілотні літальні апарати SkyKnight зі штучним інтелектом