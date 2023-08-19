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Міноборони дозволило використання українських дронів зі ШІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Міністерство оборони України повідомило у суботу, що допустило до експлуатації у військах українські безпілотні літальні апарати SkyKnight зі штучним інтелектом, передає УНН.

Деталі

"Штучний інтелект, максимальне корисне навантаження у 2,5 кг та автоматичний режим польоту: Міноборони допустило вітчизняні БпЛА SkyKnight до експлуатації у військах", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, компанія-виробник дрона SkyKnight 2 подала свою розробку до Міноборони, коли почалася пришвидшена процедура оформлення допуску до експлуатації. Оборонне відомство супроводжувало компанію у процесі оформлення необхідної документації.

Що таке SkyKnight 2

SkyKnight 2, зазначили у Міноборони, доволі швидкий, потужний і водночас тихий.

Розробка дуже проста в керуванні. Якщо оператор вже має навички пілотування на DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то SkyKnight 2 він засвоїть дуже швидко, орієнтовно – за тиждень, вказали в оборонному відомстві.

Коли оператор визначить ціль, яку потрібно уразити, безпілотник летитітиме до неї в автоматичному режимі, адже ним вже керуватиме бортовий комп’ютер.

Навіть через втрату зв’язку внаслідок глушіння ворожими засобами РЕБ, цей дрон все одно долетить до визначеної оператором цілі, зазначили у Міноборони.

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