Минобороны разрешило использование украинских дронов с ИИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Министерство обороны Украины сообщило в субботу, что допустило к эксплуатации в войсках украинские беспилотные летательные аппараты SkyKnight с искусственным интеллектом, передает УНН.
Детали
"Искусственный интеллект, максимальная полезная нагрузка в 2,5 кг и автоматический режим полета: Минобороны допустило отечественные БпЛА SkyKnight к эксплуатации в войсках", - говорится в сообщении.
Как отмечается, компания-производитель дрона SkyKnight 2 подала свою разработку в Минобороны, когда началась ускоренная процедура оформления допуска к эксплуатации. Оборонное ведомство сопровождало компанию в процессе оформления необходимой документации.
Что собой являет SkyKnight 2
SkyKnight 2, отметили в Минобороны, довольно быстрый, мощный и одновременно тихий.
Разработка очень проста в управлении. Если оператор уже имеет навыки пилотирования на DJI, Autel, на стабилизированных платформах, то SkyKnight 2 он освоит очень быстро, ориентировочно – за неделю, указали в оборонном ведомстве.
Когда оператор определит цель, которую нужно поразить, беспилотник будет лететь к ней в автоматическом режиме, ведь им уже будет управлять бортовой компьютер.
Даже из-за потери связи вследствие глушения вражескими средствами РЭБ, этот дрон все равно долетит до определенной оператором цели, указали в Минобороны.