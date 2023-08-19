Минобороны разрешило использование украинских дронов с ИИ

ukru
19:26 • 22706 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 71921 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 102196 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 102929 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 93689 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 86462 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108467 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130791 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 167760 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 199093 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 41931 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 108050 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 102979 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 101315 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 39849 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 167760 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 199093 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 141512 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 148133 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 184705 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 39801 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 101307 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119542 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155303 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162230 просмотра
Актуальное
Минобороны разрешило использование украинских дронов с ИИ

Минобороны разрешило использование украинских дронов с ИИ

Киев • УНН

 • 752097 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Министерство обороны Украины сообщило в субботу, что допустило к эксплуатации в войсках украинские беспилотные летательные аппараты SkyKnight с искусственным интеллектом, передает УНН.

Детали

"Искусственный интеллект, максимальная полезная нагрузка в 2,5 кг и автоматический режим полета: Минобороны допустило отечественные БпЛА SkyKnight к эксплуатации в войсках", - говорится в сообщении.

Как отмечается, компания-производитель дрона SkyKnight 2 подала свою разработку в Минобороны, когда началась ускоренная процедура оформления допуска к эксплуатации. Оборонное ведомство сопровождало компанию в процессе оформления необходимой документации.

Что собой являет SkyKnight 2

SkyKnight 2, отметили в Минобороны, довольно быстрый, мощный и одновременно тихий.

Разработка очень проста в управлении. Если оператор уже имеет навыки пилотирования на DJI, Autel, на стабилизированных платформах, то SkyKnight 2 он освоит очень быстро, ориентировочно – за неделю, указали в оборонном ведомстве.

Когда оператор определит цель, которую нужно поразить, беспилотник будет лететь к ней в автоматическом режиме, ведь им уже будет управлять бортовой компьютер.

Даже из-за потери связи вследствие глушения вражескими средствами РЭБ, этот дрон все равно долетит до определенной оператором цели, указали в Минобороны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы