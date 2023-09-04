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Минобороны разрешило использование дронов Saker Scout с искусственным интеллектом

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ еще один дрон с искусственным интеллектом - Saker Scout, сообщили в понедельник в оборонном ведомстве, пишет УНН.

Детали

Программное обеспечение Saker, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта, указали в Минобороны, поможет нашим войскам эффективнее бить врага.

В оборонном ведомстве перечислили особенности дрона:

  • система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной), немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Это нивелирует риски «человеческой ошибки», поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы
  • в комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона
  • дальность полета – до 10 км
  • может оснащаться инфракрасной оптикой для работы ночью
  • может использовать инерциальную систему наведения, что значительно повышает его устойчивость к средствам РЭБ
  • интегрируется во все имеющиеся в ВСУ системы ситуационной осведомленности, в том числе в систему «Дельта»

"Благодаря деятельности Акселератора Минобороны процедура допуска к эксплуатации дрона была максимально быстрой", - отметили в МОУ.

Напомним

Министерство обороны Украины ранее допустило к эксплуатации в войсках украинские беспилотные летательные аппараты SkyKnight с искусственным интеллектом

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