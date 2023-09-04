Минобороны разрешило использование дронов Saker Scout с искусственным интеллектом

Детали

Программное обеспечение Saker, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта, указали в Минобороны, поможет нашим войскам эффективнее бить врага.

В оборонном ведомстве перечислили особенности дрона:



система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной), немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Это нивелирует риски «человеческой ошибки», поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы



в комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона



дальность полета – до 10 км



может оснащаться инфракрасной оптикой для работы ночью



может использовать инерциальную систему наведения, что значительно повышает его устойчивость к средствам РЭБ



интегрируется во все имеющиеся в ВСУ системы ситуационной осведомленности, в том числе в систему «Дельта»



"Благодаря деятельности Акселератора Минобороны процедура допуска к эксплуатации дрона была максимально быстрой", - отметили в МОУ.

Напомним

Министерство обороны Украины ранее допустило к эксплуатации в войсках украинские беспилотные летательные аппараты SkyKnight с искусственным интеллектом