Спільні військові навчання Вірменії та США: в кремлі насторожились

Цитата

"Безумовно, такі новини викликають настороженість особливо в нинішній ситуації. Тому будемо глибоко аналізувати ці новини і відстежувати ситуацію", - повідомив пєсков.

Доповнення

Вірменія та США з 11 по 20 вересня проведуть спільні навчання EAGLE PARTNER 2023 у рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях, повідомляє Міністерство оборони Вірменії.

Зазначається, що метою навчань є підвищення рівня взаємосумісності підрозділу, який бере участь у міжнародних миротворчих місіях в рамках миротворчих операцій, обмін передовим досвідом у сфері управління та тактичного зв'язку, а також підвищення готовності вірменського підрозділу до запланованої оцінки "Концепції оперативних спроможностей" в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Із сайту міноборони рф зникла інформація про суровікіна