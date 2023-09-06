Спільні військові навчання Вірменії та США: в кремлі насторожились
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. В кремлі відреагували на новину про те, що Вірменія та США у вересні проведуть спільні навчання у рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях. Прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков зазначив, що "такі новини викликають настороженість", передає УНН.
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"Безумовно, такі новини викликають настороженість особливо в нинішній ситуації. Тому будемо глибоко аналізувати ці новини і відстежувати ситуацію", - повідомив пєсков.
Доповнення
Вірменія та США з 11 по 20 вересня проведуть спільні навчання EAGLE PARTNER 2023 у рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях, повідомляє Міністерство оборони Вірменії.
Зазначається, що метою навчань є підвищення рівня взаємосумісності підрозділу, який бере участь у міжнародних миротворчих місіях в рамках миротворчих операцій, обмін передовим досвідом у сфері управління та тактичного зв'язку, а також підвищення готовності вірменського підрозділу до запланованої оцінки "Концепції оперативних спроможностей" в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру".
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