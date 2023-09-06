Із сайту міноборони рф зникла інформація про суровікіна
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Із сайту міноборони рф зникла біографія російського генерала сергія суровікіна, помітили російські ЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, у розділі військово-космічних військ рф більше немає інформації про екскомандувача, немає його й у списку командувачів видами зс рф.
Як зауважує "Подъем", офіційно про відставку суровікіна з посади командувача вкс рф не повідомлялося, у серпні ЗМІ повідомляли про це з посиланням на джерела.
Доповнення
The New York Times з посиланням наджерела напередодні повідомило, що суровікіна, затриманого після заколоту власника пвк "вагнер" євгенія пригожина, відпустили.
суровікін, якого вважали союзником пригожина, зник з публічного поля в червні після того, як лідер найманців і члени його "групи вагнера" виступили проти російського військового керівництва. У понеділок суровікін уперше після червневого заколоту з'явився на фотографії, опублікованій у соціальних мережах новинним виданням, яким керує Ксенія Собчак.