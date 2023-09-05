NYT: суровікіна відпустили за кілька днів після смерті пригожина

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"Генерал суровікін був звільнений за кілька днів після того, як пригожин загинув в авіакатастрофі наприкінці минулого місяця", повідомила, як пише видання, людина, близька до міноборони росії, на умовах анонімності, як і офіційні особи США.

"Офіційні особи США заявили, що, хоча генерал суровікін, схоже, був звільнений з-під варти, залишається незрозумілим, чи зберігаються будь-які обмеження на його пересування або інші обмеження, введені російською владою", - пише видання.

Генерал поки що зберіг своє звання і технічно все ще є військовим офіцером, але жодних кар'єрних перспектив у нього більше немає, сказав співрозмовник агентства. Минулого місяця російські державні новини повідомили, що генерала суровікіна офіційно відсторонили від посади очільника повітряно-космічних сил росії.

У понеділок генерал суровікін уперше після червневого заколоту з'явився на фотографії, опублікованій у соціальних мережах новинним виданням, яким керує Ксенія Собчак, зазначає видання. На світлині генерал у цивільному, у темних окулярах, капелюсі та сорочці на ґудзиках іде вулицею поруч із дружиною перед стіною, повитою плющем. За фотографією не відразу було зрозуміло місцезнаходження.

Доповнення

суровікін, якого вважали союзником пригожина, зник з поля зору громадськості в червні після того, як лідер найманців і члени його "групи вагнера" виступили проти російського військового керівництва.

Американські офіційні особи стверджують, що генерал заздалегідь знав про заколот, і за кілька годин після його початку російська влада опублікувала відео, на якому збентежений на вигляд генерал суровікін закликає бійців "вагнера" відступити, пише видання.