С сайта минобороны рф исчезла информация о суровикине

Детали

Как сообщается, в разделе военно-космических войск рф больше нет информации об экс-командующем, нет его и в списке командующих видами вс рф.

Как отмечает "Подъем", официально об отставке суровикина с должности командующего вкс рф не сообщалось, в августе СМИ сообщали об этом со ссылкой на источники.

Дополнение

The New York Times со ссылкой на источники накануне сообщило, что суровикина, задержанного после мятежа владельца свк "вагнер" евгения пригожина, отпустили.

суровикин, которого считали союзником пригожина, исчез из публичного поля в июне после того, как лидер наемников и члены его "группы вагнера" выступили против российского военного руководства. В понедельник суровикин впервые после июньского мятежа появился на фотографии, опубликованной в социальных сетях новостным изданием, которым руководит Ксения Собчак.