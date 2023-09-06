Румыния рассказала союзникам НАТО об инциденте с российским беспилотником

Цитата

“Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживаем тесный контакт с нашим союзником Румынией”, — говорится в заявлении НАТО.

Детали

Союзники НАТО выразили “решительную солидарность” с Румынией после того, как страна проинформировала их об инциденте в ночь на 4 сентября, во время которого части российского беспилотника вероятно упали на румынскую территорию.

Напомним

4 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев имеет фотодоказательства падения российских беспилотников на территории Румынии в ночь на 4 сентября, когда российская федерация атаковала украинскую портовую инфраструктуру на реке Дунай. Он также предположил, что Румыния колеблется с признанием из осторожности и желания не обостряться, иначе ей придется дать ответ Москве.

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Однако, на следующий день Президент Румынии Йоханнис заверил, что ни одна часть и ни один беспилотник и ни одна другая часть любого устройства не упала на территории Румынии в ночь на 4 сентября. Тем самым он опроверг заявления Украины, что она имеет фото доказательства того, что российские беспилотники взорвались на территории Румынии.