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У Румунії вперше визнали, що уламки російського "шахеда" впали на територію держави

У Румунії вперше визнали, що уламки російського "шахеда" впали на територію держави

Київ • УНН

 • 685128 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що частини безпілотника впали на територію їхньої держави під час російської атаки на Одеську область у ніч на 4 вересня, повідомляє Antena 3 CNN, інформує УНН.

Деталі

Журналісти опублікували перші зображення місця, де знайшли уламки російського безпілотника, що розбився в Румунії. Їх знайшли у районі Плауру в повіті Тулча. З українським Ізмаїлом їх розділяє тільки русло Дунаю.

Цитата

“Я підтверджую, що в цій зоні були знайдені елементи, які можуть бути безпілотниками”, — заявив міністр оборони Румунії.

Також він повідомив про посилення заходів безпеки у Румунії. Зокрема, про збільшення кількості спостережних пунктів та патрулів.

“Питання не піднімалося, тому що немає жодних чинників, які могли б спричинити небезпеку, яку становлять уламки”, — сказав міністр оборони.

Нагадаємо

В ніч з 3 на 4 вересня рф атакувала південь Одещини впродовж 3,5 години. Під час ворожої атаки на Одеську область російські “шахеди” впали та здетонували на території Румунії. За даними українських прикордонників було зафіксовано 2 детонації.

Однак тоді Румунія заперечила, що російські безпілотники завдали ударів по її території в ніч з 3го на 4 вересня.

Своєю чергою, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має фотодокази падіння російських безпілотників на території Румунії в ніч на 4 вересня.

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