У Румунії вперше визнали, що уламки російського "шахеда" впали на територію держави
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що частини безпілотника впали на територію їхньої держави під час російської атаки на Одеську область у ніч на 4 вересня, повідомляє Antena 3 CNN, інформує УНН.
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Журналісти опублікували перші зображення місця, де знайшли уламки російського безпілотника, що розбився в Румунії. Їх знайшли у районі Плауру в повіті Тулча. З українським Ізмаїлом їх розділяє тільки русло Дунаю.
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“Я підтверджую, що в цій зоні були знайдені елементи, які можуть бути безпілотниками”, — заявив міністр оборони Румунії.
Також він повідомив про посилення заходів безпеки у Румунії. Зокрема, про збільшення кількості спостережних пунктів та патрулів.
“Питання не піднімалося, тому що немає жодних чинників, які могли б спричинити небезпеку, яку становлять уламки”, — сказав міністр оборони.
Нагадаємо
В ніч з 3 на 4 вересня рф атакувала південь Одещини впродовж 3,5 години. Під час ворожої атаки на Одеську область російські “шахеди” впали та здетонували на території Румунії. За даними українських прикордонників було зафіксовано 2 детонації.
Однак тоді Румунія заперечила, що російські безпілотники завдали ударів по її території в ніч з 3го на 4 вересня.
Своєю чергою, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має фотодокази падіння російських безпілотників на території Румунії в ніч на 4 вересня.