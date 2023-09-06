В Румынии впервые признали, что обломки российского "шахеда" упали на территорию государства

Детали

Журналисты опубликовали первые снимки места, где нашли обломки российского беспилотника, разбившегося в Румынии. Их нашли в районе Плауру в уезде Тулча. С украинским Измаилом их разделяет только русло Дуная.

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“Я подтверждаю, что в этой зоне были найдены элементы, которые могут быть беспилотниками”, — заявил министр обороны Румынии.

Также он сообщил об усилении мер безопасности в Румынии, в частности, об увеличении количества наблюдательных пунктов и патрулей.

“Вопрос не поднимался, потому что нет никаких факторов, которые могли бы вызвать опасность, которую представляют обломки”, — сказал министр обороны.

Напомним

В ночь с 3 на 4 сентября рф атаковала юг Одесской области в течение 3,5 часа. Во время вражеской атаки на Одесскую область российские “шахеды” упали и сдетонировали на территории Румынии. По данным украинских пограничников было зафиксировано 2 детонации.

Однако тогда Румыния отрицала, что российские беспилотники нанесли удары по её территории в ночь с 3го на 4 сентября.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев имеет фотодоказательства падения российских беспилотников на территории Румынии в ночь на 4 сентября.