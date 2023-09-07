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В НАТО отреагировали на сообщение Румынии об инциденте с российским беспилотником

В НАТО отреагировали на сообщение Румынии об инциденте с российским беспилотником

Киев • УНН

 • 1516546 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Румыния сообщила НАТО о найденных на своей территории обломках, которые могут быть обломками дрона, упавшего во время атаки российских войск на юг Украины. Союзники выразили солидарность с Румынией, подчеркнув, что внимательно следят за ситуацией. Такое заявление официального представителя НАТО Дилана Уайта обнародовал 6 сентября постоянный представитель Румынии при НАТО Дан Некулэеску, пишет УНН.

Цитата

«Румынские власти подтвердили, что обломки, возможно, от дрона, были обнаружены на румынской земле недалеко от границы с Украиной. Румынские власти расследуют инцидент. Румыния проинформировала союзников по НАТО об этом инциденте на сегодняшнем (6 сентября - ред.) заседании Североатлантического совета, и союзники выразили решительную солидарность с Румынией. С прошлого года в ответ на агрессивную войну россии против Украины НАТО значительно увеличило свое присутствие в Черноморском регионе. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживаем тесный контакт с нашим союзником Румынией», - говорится в заявлении спикера НАТО.

Напомним

4 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев имеет фотодоказательства падения российских беспилотников на территории Румынии в ночь на 4 сентября, когда российская федерация атаковала украинскую портовую инфраструктуру на реке Дунай. Он также предположил, что Румыния колеблется с признанием из осторожности и желания не обострять, иначе ей придется дать ответ москве.

Однако, на следующий день президент Румынии Йоханнис заверил, что ни одна часть и ни один беспилотник и ни одна другая часть любого устройства не упала на территории Румынии в ночь на 4 сентября.

А уже 6 сентября в Румынии впервые признали, что обломки российского "шахеда" могли упасть на территорию государства. 6 сентября Румыния сообщила союзникам НАТО об инциденте с российским беспилотником.

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