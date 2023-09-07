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В Румынии обсуждают возможность переселения граждан, живущих вблизи порта Измаил - СМИ

В Румынии обсуждают возможность переселения граждан, живущих вблизи порта Измаил - СМИ

Киев • УНН

 • 413333 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Румынии мэр приграничной коммуны Чаталкиой Тудор Чернега обсудил с министром обороны страны Анджелом Тилваром возможность добровольного переселения жителей села Плауру, которое расположено рядом с портом Измаила. Он отметил, что местные жители жалуются на российские дроны, которые летают над их домами, пишет УНН со ссылкой на DIGI24.

Цитата

"Во время встречи с министром обороны я обратил внимание на возможность добровольного переселения. Мне осталось связаться с местными жителями. Тем, кто хочет добровольно переселиться, будут обеспечены такие же условия, как и украинцам, - проживание и питание. Я считаю, что такое же напряжение, вызванное войной, испытывают и жители села Плауру", - заявил Чернега.

Детали

Мэр коммуны отметил, что Плауру находится на расстоянии не более 300 метров от порта Измаил, где произошло большинство атак беспилотников. 

Как пишет румынское СМИ, местные жители уже более месяца сообщают, что российские беспилотники, атакующие украинский порт Измаил, "летают над их домами", а некоторые из них падают "очень близко" к Плауру. Однако некоторые из них рассказывают, что не планируют переселяться из села.

В среду, 7 сентября, румынские военные забрали из коммуны Чаталкиой остатки российского беспилотника. Министр обороны Румынии Анджел Тилвар тоже находился с рабочим визитом в Плауру, во время которого встретился с местными. 

"Это нормально, я считаю, прийти и заверить людей в нашей поддержке, но также попытаться как-то объяснить, что Румыния сейчас не находится ни в какой форме конфликта, и что нет признаков агрессии против Румынии. Как было нормально спрашивать их, что мы можем сделать для них в той ситуации, в которой они оказались" - сказал министр.

Он также подтвердил, что на территории Румынии, вблизи села Плауру, обнаружены фрагменты оборудования, сравнимого с беспилотником. Сейчас специалисты анализируют фрагменты для идентификации дрона.

Ранее

4 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев имеет фотодоказательства падения российских беспилотников на территории Румынии в ночь на 4 сентября, когда россия атаковала украинскую портовую инфраструктуру на реке Дунай. Он также предположил, что Румыния колеблется с признанием из осторожности и желания не обострять, иначе ей придется дать ответ Москве.

6 сентября в Румынии впервые признали, что обломки российского "шахеда" могли упасть на территорию государства. 6 сентября Румыния сообщила союзникам НАТО об инциденте с российским беспилотником.

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