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Украина обсудила с Румынией обеспечение пространства свободной торговли и удвоение (до 4 млн тонн) экспорта украинского зерна

Украина обсудила с Румынией обеспечение пространства свободной торговли и удвоение (до 4 млн тонн) экспорта украинского зерна

Киев • УНН

 • 786779 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко во время визита в Румынию обсудила с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку наиболее актуальный для Украины вопрос торговли зерном. В частности, говорили об обеспечении пространства свободной торговли и увеличение экспорта украинского зерна, передает УНН.

Цитата

“Свободная торговля зерном после 15 сентября будет выгодной для всех стран и не будет нести вреда в регионе. Мы стремимся обеспечить максимальную эффективность и прозрачность, которая устроит все страны. Сейчас мы работаем по всем направлениям — обсуждая логистические, инфраструктурные, разрешительные и фитосанитарные вопросы, в частности по экспорту в третьи страны. Должны обеспечить свободную торговлю и увеличить экспорт зерна из Украины. В последующие дни мы должны найти общие решения по всем деликатным вопросам”, — подчеркнула Юлия Свириденко.

Детали

Встреча состоялась в Бухаресте на саммите инициативы Трех морей. Главной темой переговоров стал вопрос торговли зерном между Украиной и ЕС.

Юлия Свириденко поблагодарила румынского коллегу за совместную работу, которая в будущем приведет к удвоению (до 4 млн тонн) возможностей украинского транзита агропродукции через Румынию. Ведь это гарантирует глобальную продовольственную безопасность мира.

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Министр экономики также отметила, что в августе этого года Румыния была первой среди стран ЕС по объемам импорта из Украины. По ее словам, этот показатель уже достиг 406 миллионов долларов.

Во время встречи с министром экономики Румынии Штефаном-Раду Опрео, Юлия Свириденко обсудила совместные шаги украинской и румынской сторон, которые необходимы для сохранения такого же высокого темпа товарооборота в будущем.

И себе румынский министр экономики проявил интерес к опыту Украины в преодолении энергетических кризисов.

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Одной из важных тем этой встречи также стало обсуждение возможностей румынского EximBank предоставлять гарантии или страхование румынским компаниям для работы с украинскими партнерами.

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