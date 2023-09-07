Атаки рф на дунайські порти України уповільнять експорт зерна - президент Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Атаки росії на українські порти на Дунаї сповільнять експорт зерна, й інші маршрути необхідно розширити, заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Президент Йоганніс, виступаючи пізно ввечері в середу на саміті країн Ініціативи Тримор'я в Бухаресті, сказав: "Звичайно, напади на українські порти на Дунаї є величезною проблемою. Звичайно, це в певному сенсі сповільнить експорт".
"Ми розширимо інші маршрути, ми приймаємо українські морські перевезення через наші румунські територіальні води біля Чорного моря, ми продовжимо нарощувати експорт залізницею та автомобільним транспортом", - сказав він.
Виступаючи на тій самій пресконференції, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що його країна запропонувала доступ до Середземного моря через свої порти і що її міністерство транспорту працює з Європейською комісією та Україною.
Доповнення
З липня після виходу із "зернової угоди" москва неодноразово завдавала ударів по українських портах у Придунав'ї.