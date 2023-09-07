Атаки рф на дунайские порты Украины замедлят экспорт зерна - президент Румынии

Детали

Президент Йоханнис, выступая поздно вечером в среду на саммите стран Инициативы Триморья в Бухаресте, сказал: "Конечно, нападения на украинские порты на Дунае являются огромной проблемой. Конечно, это в некотором смысле замедлит экспорт".

"Мы расширим другие маршруты, мы принимаем украинские морские перевозки через наши румынские территориальные воды у Черного моря, мы продолжим наращивать экспорт по железной дороге и автомобильным транспортом", - сказал он.

Выступая на той же пресс-конференции, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна предложила доступ к Средиземному морю через свои порты и что ее министерство транспорта работает с Европейской комиссией и Украиной.

Дополнение

С июля после выхода из "зернового соглашения" москва неоднократно наносила удары по украинским портам в Придунавье.