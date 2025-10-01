россия теряет позиции на рынке пшеницы, экспорт обвалился на 29% - разведка

Экспорт российской пшеницы в июле-сентябре 2025 года снизился на 29% в годовом исчислении. Сохранение негативной динамики экспорта зерновых ослабит позиции россии на мировом рынке, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Экспорт российской пшеницы в июле-сентябре 2025 года снизился на 29% в годовом исчислении – до 10,9 млн тонн. На этом фоне прогноз поставок пшеницы на внешние рынки в 2025 году уменьшен до 43,4 млн тонн. В предыдущем маркетинговом году (2024–2025) Россия экспортировала 53 млн тонн зерна, в том числе 44 млн тонн пшеницы. - говорится в сообщении.

Очередную партию ворованного украинского зерна завезли в оккупированный Крым: за зерном уже прибыло судно

В разведке также назвали ключевые факторы падения:

слабый спрос со стороны основных импортеров, прежде всего Египта . Покупатели откладывают новые контракты, ожидая снижения цен с $226 до $220 за тонну;

. Покупатели откладывают новые контракты, ожидая снижения цен с $226 до $220 за тонну; усиление конкуренции . В 2025 году Аргентина может увеличить экспорт пшеницы до 13 млн тонн (10,4 млн тонн годом ранее), Австралия – до 25,5 млн тонн (против 21,3 млн), тогда как ЕС способен нарастить объемы до 32,4 млн тонн (28 млн в 2024 году). На рынках Северной Африки и Ближнего Востока растет присутствие французских поставщиков;

. В 2025 году Аргентина может увеличить экспорт пшеницы до 13 млн тонн (10,4 млн тонн годом ранее), Австралия – до 25,5 млн тонн (против 21,3 млн), тогда как ЕС способен нарастить объемы до 32,4 млн тонн (28 млн в 2024 году). На рынках Северной Африки и Ближнего Востока растет присутствие французских поставщиков; ухудшение рентабельности российского экспорта из-за укрепления рубля и роста внутренних цен. В сентябре пшеница третьего класса в РФ стоила 14,5 тыс. руб. за тонну, что на 4% выше, чем в прошлом году. Дополнительным фактором стало повышение пошлины на экспорт пшеницы на 30% – с 495,9 руб. до 655,6 руб. за тонну с 24 по 30 сентября.

Сохранение негативной динамики экспорта зерновых ослабит позиции России на мировом рынке, уменьшит валютные поступления и усилит давление на экономику, которая уже находится под санкциями. - резюмировали в разведке.

Дефицит топлива охватил 20 регионов РФ, цена бензина достигла исторического максимума - внешняя разведка