Рейтинг проросійської партії BSW у Німеччині впав до мінімуму
Київ • УНН
Рейтинг "Союзу Сари Вагенкнехт" (BSW) у Німеччині знизився до 8%, досягнувши мінімуму з 23 червня. Найсильнішою опозиційною силою залишається блок ХДС/ХСС з 31% підтримки.
Рейтинг нової проросійської партії Німеччини впав до мінімуму за 3,5 місяці Такими є результати опитування соціологічного інституту INSA спеціально для BILD, передає УНН.
Якби вибори до Бундестагу відбулися сьогодні, "Союз Сари Вагенкнехт" (BSW) отримав би 8% голосів. За тиждень його рейтинг упав одразу на 2 в.п., опустившись до мінімуму з 23 червня. При цьому на недавніх виборах до ландтагів Бранденбурга, Саксонії та Тюрінгії BSW показав двозначний результат і має шанси увійти до земельних урядів. Серед умов він висуває проросійські вимоги.
Найсильнішою опозиційною силою Німеччини залишається консервативний блок ХДС/ХСС (31%). На другому місці – ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (20%). Оскільки всі партії виключають коаліцію з нею, єдиним варіантом нового уряду ФРН зараз залишається союз ХДС/ХСС та СДПН (16%).
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