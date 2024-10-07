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Рейтинг проросійської партії BSW у Німеччині впав до мінімуму

Рейтинг проросійської партії BSW у Німеччині впав до мінімуму

Київ • УНН

 • 14987 перегляди

Рейтинг "Союзу Сари Вагенкнехт" (BSW) у Німеччині знизився до 8%, досягнувши мінімуму з 23 червня. Найсильнішою опозиційною силою залишається блок ХДС/ХСС з 31% підтримки.

Рейтинг нової проросійської партії Німеччини впав до мінімуму за 3,5 місяці Такими є результати опитування соціологічного інституту INSA спеціально для BILD, передає УНН.

Якби вибори до Бундестагу відбулися сьогодні, "Союз Сари Вагенкнехт" (BSW) отримав би 8% голосів. За тиждень його рейтинг упав одразу на 2 в.п., опустившись до мінімуму з 23 червня. При цьому на недавніх виборах до ландтагів Бранденбурга, Саксонії та Тюрінгії BSW показав двозначний результат і має шанси увійти до земельних урядів. Серед умов він висуває проросійські вимоги. 

Найсильнішою опозиційною силою Німеччини залишається консервативний блок ХДС/ХСС (31%). На другому місці – ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (20%). Оскільки всі партії виключають коаліцію з нею, єдиним варіантом нового уряду ФРН зараз залишається союз ХДС/ХСС та СДПН (16%).

Кандидат у канцлери Німеччини Мерц пропонує створити групу щодо України за участю 4 країн05.10.24, 17:37 • 27404 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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