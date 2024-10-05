Кандидат у канцлери Німеччини Мерц пропонує створити групу щодо України за участю 4 країн

Кандидат у канцлери Німеччини від ХДС Фрідріх Мерц пропонує створити контактну групу у складі Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі для вироблення пропозицій щодо європейського післявоєнного устрою після війни в Україні. Про це йдеться в листі Мерца, на який посилається агентство Reuters у суботу, 5 жовтня, передає УНН.

Як пише DW, поряд зі США, саме ці чотири країни, на думку очільника ХДС, "мають достатній політичний, економічний та військовий потенціал і можливості", щоб вплинути на формування політичного порядку в Європі після агресивної російської війни. Саме тому влада цих чотирьох країн має вже зараз створити контактну групу глав урядів або міністрів закордонних справ, випливає із заяви Фрідріха Мерца.

Кандидат у канцлери озвучив дві необхідні умови для співпраці та розробки пропозицій. По-перше, пропозиції щодо мирного плану не повинні висуватися Німеччиною поодинці, "а тільки в тісній координації з цими європейськими партнерами". По-друге, у країнах Східної та Центральної Європи, а особливо в Україні, "ніколи не повинно складатися враження, що політична карта Європи перемальовується у них за спиною".

Зеленський закликав до спільного відновлення України після війни

Доповнення

Мерц критикував спроби примусу Києва до закінчення війни на умовах Кремля.

Також Фрідріх Мерц наприкінці вересня в інтерв'ю таблоїду Bild заявляв, що перемогою для України у війні, розв'язаній проти неї росією, має стати повернення контролю над своєю територією і ситуація, за якої росія припинить нападати на сусідню державу.