Зеленський закликав до спільного відновлення України після війни
Київ • УНН
Президент України наголосив на важливості спільних зусиль у відбудові країни після завершення війни. Зеленський порівняв сучасні виклики з післявоєнною ситуацією в Європі, згадавши успішність плану Маршалла.
"Закликав до спільного відновлення України після війни". Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Президент України Володимир Зеленський під час виступу заявив про важливість спільного зусилля у відновленні країни після закінчення війни.
Ми не маємо залишати після себе руїни, які сіятимуть образи та невдоволення після цієї війни. Цього можна досягти лише разом
Глава держави порівняв сучасні виклики з післявоєнною ситуацією у Європі, наголосивши на успішності плану Маршалла, який сприяв відновленню континенту після Другої світової війни.
Сьогодні ми закладаємо фундамент для аналогічної архітектури відновлення - такої, що сприятиме миру для України та всієї Європи і загальному добробуту
Президент також висловив вдячність Президенту США Джо Байдену та Прем'єр-міністерці Італії Джорджі Мелоні за підтримку у організації зустрічі, а також за їх непохитне лідерство в захисті українських інтересів.
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