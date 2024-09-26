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Зеленський закликав до спільного відновлення України після війни

Зеленський закликав до спільного відновлення України після війни

Київ • УНН

 • 107022 перегляди

Президент України наголосив на важливості спільних зусиль у відбудові країни після завершення війни. Зеленський порівняв сучасні виклики з післявоєнною ситуацією в Європі, згадавши успішність плану Маршалла.

"Закликав до спільного відновлення України після війни". Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський під час виступу заявив про важливість спільного зусилля у відновленні країни після закінчення війни.

Ми не маємо залишати після себе руїни, які сіятимуть образи та невдоволення після цієї війни. Цього можна досягти лише разом 

- підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави порівняв сучасні виклики з післявоєнною ситуацією у Європі, наголосивши на успішності плану Маршалла, який сприяв відновленню континенту після Другої світової війни. 

Сьогодні ми закладаємо фундамент для аналогічної архітектури відновлення - такої, що сприятиме миру для України та всієї Європи і загальному добробуту

- зазначив Володимир Зеленський.

Президент також висловив вдячність Президенту США Джо Байдену та Прем'єр-міністерці Італії Джорджі Мелоні за підтримку у організації зустрічі, а також за їх непохитне лідерство в захисті українських інтересів.

Зеленський і прем'єр-міністр Британії обговорили безпеку та Саміт миру 26.09.24, 00:17 • 19154 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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