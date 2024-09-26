Зеленський закликав до спільного відновлення України після війни

"Закликав до спільного відновлення України після війни". Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Президент України Володимир Зеленський під час виступу заявив про важливість спільного зусилля у відновленні країни після закінчення війни.

Ми не маємо залишати після себе руїни, які сіятимуть образи та невдоволення після цієї війни. Цього можна досягти лише разом

Глава держави порівняв сучасні виклики з післявоєнною ситуацією у Європі, наголосивши на успішності плану Маршалла, який сприяв відновленню континенту після Другої світової війни.

Сьогодні ми закладаємо фундамент для аналогічної архітектури відновлення - такої, що сприятиме миру для України та всієї Європи і загальному добробуту