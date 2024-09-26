Зеленский призвал к совместному восстановлению Украины после войны

"Призвал к совместному восстановлению Украины после войны". Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления заявил о важности совместного усилия в восстановлении страны после окончания войны.

Мы не должны оставлять после себя руины, которые будут сеять обиды и недовольство после этой войны. Этого можно достичь только вместе - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства сравнил современные вызовы с послевоенной ситуацией в Европе, отметив успешность плана Маршалла, который способствовал восстановлению континента после Второй мировой войны.

Сегодня мы закладываем фундамент для аналогичной архитектуры восстановления - такой, которая будет способствовать миру для Украины и всей Европы и общему благополучию - отметил Владимир Зеленский.

Президент также выразил благодарность Президенту США Джо Байдену и Премьер-министру Италии Джорджи Мелони за поддержку в организации встречи, а также за их непоколебимое лидерство в защите украинских интересов.

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