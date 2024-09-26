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Зеленский призвал к совместному восстановлению Украины после войны

Зеленский призвал к совместному восстановлению Украины после войны

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 22:15  •  2164 просмотра

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Президент Украины отметил важность совместных усилий в восстановлении страны после завершения войны. Зеленский сравнил современные вызовы с послевоенной ситуацией в Европе, вспомнив успешность плана Маршалла.

"Призвал к совместному восстановлению Украины после войны". Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления заявил о важности совместного усилия в восстановлении страны после окончания войны.

Мы не должны оставлять после себя руины, которые будут сеять обиды и недовольство после этой войны. Этого можно достичь только вместе 

- подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства сравнил современные вызовы с послевоенной ситуацией в Европе, отметив успешность плана Маршалла, который способствовал восстановлению континента после Второй мировой войны. 

Сегодня мы закладываем фундамент для аналогичной архитектуры восстановления - такой, которая будет способствовать миру для Украины и всей Европы и общему благополучию

- отметил Владимир Зеленский.

Президент также выразил благодарность Президенту США Джо Байдену и Премьер-министру Италии Джорджи Мелони за поддержку в организации встречи, а также за их непоколебимое лидерство в защите украинских интересов.

Зеленский и премьер-министр Британии обсудили безопасность и Саммит мира25 сентября 2024, 21:17 • 4082 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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