Зеленский и премьер-министр Британии обсудили безопасность и Саммит мира

Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью и подготовку ко второму Саммиту мира с премьер-министром Великобритании. Об этом сообщает Офис Президента, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы обсудить ключевые вопросы безопасности, укрепление обороноспособности Украины, реализацию двустороннего соглашения по безопасности и подготовку ко второму Саммиту мира.

Спасибо за решительные шаги, которые Великобритания сделала с самого начала полномасштабного вторжения. Спасибо, что вы вместе с нами на протяжении всего этого времени - поблагодарил Владимир Зеленский.

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