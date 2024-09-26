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Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ
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Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ

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Политические кандалы НАБУ: почему детективы расследуют дела десятилетиями, а ВАКС выносит оправдательные приговоры
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Обработка визуальной информации, математические расчеты - в КНИИСЭ рассказали о применении искусственного интеллекта в экспертной деятельности
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Видим динамику предоставления качественных услуг, развития сельских территорий - эксперт о населенных пунктах, которые присоединились к городским громадам
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский и премьер-министр Британии обсудили безопасность и Саммит мира

Зеленский и премьер-министр Британии обсудили безопасность и Саммит мира

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 21:17  •  862 просмотра

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Президент Украины встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Обсудили вопросы безопасности, укрепления обороноспособности Украины, реализацию двустороннего соглашения и подготовку ко второму Саммиту мира.

Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью и подготовку ко второму Саммиту мира с премьер-министром Великобритании. Об этом сообщает Офис Президента, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы обсудить ключевые вопросы безопасности, укрепление обороноспособности Украины, реализацию двустороннего соглашения по безопасности и подготовку ко второму Саммиту мира.

Спасибо за решительные шаги, которые Великобритания сделала с самого начала полномасштабного вторжения. Спасибо, что вы вместе с нами на протяжении всего этого времени

- поблагодарил Владимир Зеленский.

Президент призвал председателя Генассамблеи ООН поддержать Формулу мира25 сентября 2024, 21:02 • 1664 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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