Зеленский и премьер-министр Британии обсудили безопасность и Саммит мира
Киев • УНН
Президент Украины встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Обсудили вопросы безопасности, укрепления обороноспособности Украины, реализацию двустороннего соглашения и подготовку ко второму Саммиту мира.
Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью и подготовку ко второму Саммиту мира с премьер-министром Великобритании. Об этом сообщает Офис Президента, передает УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы обсудить ключевые вопросы безопасности, укрепление обороноспособности Украины, реализацию двустороннего соглашения по безопасности и подготовку ко второму Саммиту мира.
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