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Президент призвал председателя Генассамблеи ООН поддержать Формулу мира

Президент призвал председателя Генассамблеи ООН поддержать Формулу мира

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25 сентября 2024, 21:02  •  1078 просмотра

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Президент Украины встретился с председателем 79-й сессии Генассамблеи ООН Филемоном Янгом. Зеленский отметил важность обсуждения вопроса временно оккупированных территорий и пригласил Янга посетить Украину.

Зеленский призвал председателя 79-й сессии Генассамблеи ООН поддержать Формулу мира и посетить Украину. Об этом сообщает Офис Президента, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с председателем 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Филемоном Янгом отметил готовность Украины к эффективному сотрудничеству для реализации ключевых приоритетов этой сессии. Зеленский подчеркнул важность обсуждения вопроса захваченных территорий Украины в рамках международных дебатов.

Для Украины важно, чтобы в течение 79-й сессии Генеральной Ассамблеи под вашим председательством были проведены ежегодные дебаты в рамках украинского пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины», а также, чтобы была принята наша ежегодная резолюция по ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях Украины

- заявил Владимир Зеленский.

Президент также призвал Филемона Янга поддержать украинскую Формулу мира и пригласил его с визитом в Украину.

Зеленский обсудил с генсеком ООН Формулу мира и судоходство в Черном море25 сентября 2024, 20:21 • 4180 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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