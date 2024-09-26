Президент призвал председателя Генассамблеи ООН поддержать Формулу мира

Зеленский призвал председателя 79-й сессии Генассамблеи ООН поддержать Формулу мира и посетить Украину. Об этом сообщает Офис Президента, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с председателем 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Филемоном Янгом отметил готовность Украины к эффективному сотрудничеству для реализации ключевых приоритетов этой сессии. Зеленский подчеркнул важность обсуждения вопроса захваченных территорий Украины в рамках международных дебатов.

Для Украины важно, чтобы в течение 79-й сессии Генеральной Ассамблеи под вашим председательством были проведены ежегодные дебаты в рамках украинского пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины», а также, чтобы была принята наша ежегодная резолюция по ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях Украины - заявил Владимир Зеленский.

Президент также призвал Филемона Янга поддержать украинскую Формулу мира и пригласил его с визитом в Украину.

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