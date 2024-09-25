Зеленский обсудил с генсеком ООН Формулу мира и судоходство в Черном море

С Генсек ООН обсудили Формулу мира и свободу судоходства в Черном море. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, во время которых обсудили реализацию украинской Формулы мира и вопрос свободы судоходства в Черном море.

Это важно для продолжения беспрепятственного экспорта украинской агропродукции на глобальные рынки - подчеркнул Владимир Зеленский.

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