Зеленский обсудил с генсеком ООН Формулу мира и судоходство в Черном море
Киев • УНН
Президент Украины провел переговоры с Антониу Гутерришем по реализации Формулы мира и свободы судоходства в Черном море. Это важно для беспрепятственного экспорта украинской агропродукции на мировые рынки.
С Генсек ООН обсудили Формулу мира и свободу судоходства в Черном море. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, во время которых обсудили реализацию украинской Формулы мира и вопрос свободы судоходства в Черном море.
Это важно для продолжения беспрепятственного экспорта украинской агропродукции на глобальные рынки
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