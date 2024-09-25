Зеленский обсудил с главой Евросовета Мишелем использование доходов от замороженных активов рф

ukenru
Эксклюзив
Экс-нардеп Мосийчук заявил, что петиция об увольнении главы АРМА Думы - это шаг к очищению власти
  •  70733 просмотра

Экс-нардеп Мосийчук заявил, что петиция об увольнении главы АРМА Думы - это шаг к очищению власти

Эксклюзив
Поднятие налогов существенно не повлияет на настроения инвесторов - Минэкономики
  •  95738 просмотра

Поднятие налогов существенно не повлияет на настроения инвесторов - Минэкономики

Эксклюзив
Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ
  •  101404 просмотра

Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ

Эксклюзив
Политические кандалы НАБУ: почему детективы расследуют дела десятилетиями, а ВАКС выносит оправдательные приговоры
  •  102150 просмотра

Политические кандалы НАБУ: почему детективы расследуют дела десятилетиями, а ВАКС выносит оправдательные приговоры

Эксклюзив
Обработка визуальной информации, математические расчеты - в КНИИСЭ рассказали о применении искусственного интеллекта в экспертной деятельности
  •  100214 просмотра

Обработка визуальной информации, математические расчеты - в КНИИСЭ рассказали о применении искусственного интеллекта в экспертной деятельности

Эксклюзив
Видим динамику предоставления качественных услуг, развития сельских территорий - эксперт о населенных пунктах, которые присоединились к городским громадам
  •  77555 просмотра

Видим динамику предоставления качественных услуг, развития сельских территорий - эксперт о населенных пунктах, которые присоединились к городским громадам

Эксклюзив
Ожидаются сложные времена. Эксперт рассказала, что будет с рынком недвижимости до конца года
  •  69238 просмотра

Ожидаются сложные времена. Эксперт рассказала, что будет с рынком недвижимости до конца года

Турция готова быть посредником между Украиной и россией для достижения мира - Эрдоган
  •  48859 просмотра

Турция готова быть посредником между Украиной и россией для достижения мира - Эрдоган

Эксклюзив
Руководство АРМА сознательно блокирует работу общественного совета, потому что есть что скрывать - юрист
  •  60385 просмотра

Руководство АРМА сознательно блокирует работу общественного совета, потому что есть что скрывать - юрист

Эксклюзив
Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт
  •  70400 просмотра

Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинцы могут использовать "єВідновлення" для первого взноса по программе "єОселя" через "Дія" - Федоров

Украинцы могут использовать "єВідновлення" для первого взноса по программе "єОселя" через "Дія" - Федоров

  •  19650 просмотра
Бразилия в ООН продвигает бразильско-китайский план украинско-российских переговоров - Reuters

Бразилия в ООН продвигает бразильско-китайский план украинско-российских переговоров - Reuters

  •  71771 просмотра
Через несколько дней Минцифры планирует запустить электронное резидентство - Федоров

Через несколько дней Минцифры планирует запустить электронное резидентство - Федоров

  •  21196 просмотра
США и другие члены НАТО не хотят видеть Украину в Альянсе - Эрдоган

США и другие члены НАТО не хотят видеть Украину в Альянсе - Эрдоган

  •  14582 просмотра
В четверг в Украине не планируют графиков отключений света

В четверг в Украине не планируют графиков отключений света

  •  25454 просмотра
публикации
ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

24 сентября 2024, 15:31  •  126068 просмотра
Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

24 сентября 2024, 14:03  •  126307 просмотра
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

24 сентября 2024, 10:28  •  145939 просмотра
Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

24 сентября 2024, 07:34  •  137423 просмотра
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
Эксклюзив

24 сентября 2024, 06:53  •  146659 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

  •  101985 просмотра
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  112246 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

23 сентября 2024, 02:56  •  110006 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

22 сентября 2024, 23:31  •  104402 просмотра
Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

22 сентября 2024, 17:26  •  103654 просмотра
Актуальное
Зеленский обсудил с главой Евросовета Мишелем использование доходов от замороженных активов рф

Зеленский обсудил с главой Евросовета Мишелем использование доходов от замороженных активов рф

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 18:57  •  4403 просмотра

Read in English

Президент Украины обсудил с председателем Европейского совета использование замороженных российских активов и военные нужды Украины. Зеленский поблагодарил за поддержку и усилия в укреплении обороноспособности страны.

В четверг, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом заявил глава государства в Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Встретился с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Обсудили, как быстрее реализовать решение об использовании доходов от замороженных российских активов, военные нужды и шаги для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины

- заявил президент. 

Он также поблагодарил за усилия и лидерскую позицию в поддержке Украины. 

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским лидером Макроном в США. Они обсудили усиление украинской системы ПВО, обучение военных и подготовку украинской бригады Францией.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
sharl-mishelШарль Мишель
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина