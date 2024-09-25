Зеленский обсудил с главой Евросовета Мишелем использование доходов от замороженных активов рф

В четверг, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом заявил глава государства в Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Встретился с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Обсудили, как быстрее реализовать решение об использовании доходов от замороженных российских активов, военные нужды и шаги для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины - заявил президент.

Он также поблагодарил за усилия и лидерскую позицию в поддержке Украины.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским лидером Макроном в США. Они обсудили усиление украинской системы ПВО, обучение военных и подготовку украинской бригады Францией.