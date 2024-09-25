Зеленский обсудил с главой Евросовета Мишелем использование доходов от замороженных активов рф
Киев • УНН
Президент Украины обсудил с председателем Европейского совета использование замороженных российских активов и военные нужды Украины. Зеленский поблагодарил за поддержку и усилия в укреплении обороноспособности страны.
В четверг, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом заявил глава государства в Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Встретился с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Обсудили, как быстрее реализовать решение об использовании доходов от замороженных российских активов, военные нужды и шаги для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины
Он также поблагодарил за усилия и лидерскую позицию в поддержке Украины.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским лидером Макроном в США. Они обсудили усиление украинской системы ПВО, обучение военных и подготовку украинской бригады Францией.