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Зеленський на зустрічі з Макроном обговорив посилення ППО та підготовку бійців ЗСУ

Зеленський на зустрічі з Макроном обговорив посилення ППО та підготовку бійців ЗСУ

Київ • УНН

 • 15523 перегляди

Президент України Зеленський зустрівся з французьким лідером Макроном у США. Вони обговорили посилення української системи ППО, навчання військових та підготовку української бригади Францією.

У середу, 25 вересня, президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочим візитом у США, зустрівся з французьким лідером Емманюелем Макроном. Вони обговорили посилення ППО та подальше навчання українських військових. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави в Telegram.

Деталі

Зеленський підкреслив, що кожна зустріч з Макроном зміцнює відносини між нашими країнами та дає результати, які допомагають у захисті життя. 

Під час переговорів детально розповів про ситуацію на полі бою та потреби наших воїнів. Ми обговорили подальше посилення української системи ППО та навчання військових. Франція підготує та оснастить українську бригаду. Дякую за це рішення

- розповів президент. 

Зеленський також подякував Франції за рішучу підтримку членства України в НАТО і ЄС та за всю військову допомогу. 

Нагадаємо

Повітряно-космічні сили Франції взяли на себе зобов'язання підготувати 26 пілотів із України протягом двох років. 

Франція завершила підготовку першої групи українських пілотів на літаках Alphajet20.09.24, 15:26 • 20261 перегляд

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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