Зеленський на зустрічі з Макроном обговорив посилення ППО та підготовку бійців ЗСУ
Київ • УНН
Президент України Зеленський зустрівся з французьким лідером Макроном у США. Вони обговорили посилення української системи ППО, навчання військових та підготовку української бригади Францією.
У середу, 25 вересня, президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочим візитом у США, зустрівся з французьким лідером Емманюелем Макроном. Вони обговорили посилення ППО та подальше навчання українських військових. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави в Telegram.
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Зеленський підкреслив, що кожна зустріч з Макроном зміцнює відносини між нашими країнами та дає результати, які допомагають у захисті життя.
Під час переговорів детально розповів про ситуацію на полі бою та потреби наших воїнів. Ми обговорили подальше посилення української системи ППО та навчання військових. Франція підготує та оснастить українську бригаду. Дякую за це рішення
Зеленський також подякував Франції за рішучу підтримку членства України в НАТО і ЄС та за всю військову допомогу.
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