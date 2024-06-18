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Франція планує за 2 роки підготувати 26 українських пілотів – ЗМІ

Київ • УНН

 • 35148 перегляди

Франція планує підготувати 26 українських пілотів протягом двох років, використовуючи Alphajets з імітованими приладовими панелями F-16.

Франція планує за 2 роки підготувати 26 українських пілотів – ЗМІ

Повітряно-космічні сили Франції взяли на себе зобов'язання підготувати 26 пілотів із України протягом двох років. Про це УНН повідомляє із посиланням на Le Monde.

Деталі

Уже кілька місяців кілька молодих українських пілотів проходить підготовку  в ангарах авіабази на південному заході Франції, назву якої не розголошують з міркувань безпеки.

Офіційно програма підготовки стартувала в березні.

Як зазначається, тут немає F-16, винищувачів, на яких пілоти мають літати в Україні, а є Alphajets. Завдяки франко-бельгійській співпраці вдалося отримати кілька цих двомоторних літаків. Їхня перевага в тому, що вони оснащені приладовою панеллю, що імітує панель F-16.

За даними Повітряно-космічних сил Франції, наразі в країні налічується всього десять українських пілотів. Деякі з них ніколи раніше не літали, а інші мають досвід польотів на L-39 Albatros, навчально-тренувальному літаку чеського виробництва.

Зазначається, що Франція взяла на себе зобов'язання сертифікувати підготовку 26 українців протягом двох років.

“Очікуємо вже завершення”: Євлаш про підготовку пілотів на F-1617.06.24, 13:58 • 20601 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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