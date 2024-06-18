Франція планує за 2 роки підготувати 26 українських пілотів – ЗМІ
Київ • УНН
Франція планує підготувати 26 українських пілотів протягом двох років, використовуючи Alphajets з імітованими приладовими панелями F-16.
Повітряно-космічні сили Франції взяли на себе зобов'язання підготувати 26 пілотів із України протягом двох років. Про це УНН повідомляє із посиланням на Le Monde.
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Уже кілька місяців кілька молодих українських пілотів проходить підготовку в ангарах авіабази на південному заході Франції, назву якої не розголошують з міркувань безпеки.
Офіційно програма підготовки стартувала в березні.
Як зазначається, тут немає F-16, винищувачів, на яких пілоти мають літати в Україні, а є Alphajets. Завдяки франко-бельгійській співпраці вдалося отримати кілька цих двомоторних літаків. Їхня перевага в тому, що вони оснащені приладовою панеллю, що імітує панель F-16.
За даними Повітряно-космічних сил Франції, наразі в країні налічується всього десять українських пілотів. Деякі з них ніколи раніше не літали, а інші мають досвід польотів на L-39 Albatros, навчально-тренувальному літаку чеського виробництва.
Зазначається, що Франція взяла на себе зобов'язання сертифікувати підготовку 26 українців протягом двох років.
“Очікуємо вже завершення”: Євлаш про підготовку пілотів на F-1617.06.24, 13:58 • 20601 перегляд