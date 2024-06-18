Воздушно-космические силы Франции взяли на себя обязательства подготовить 26 пилотов из Украины в течение двух лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Le Monde.

Детали

Уже несколько месяцев несколько молодых украинских пилотов проходит подготовку в ангарах авиабазы на юго-западе Франции, название которой не разглашают из соображений безопасности.

Официально программа подготовки стартовала в марте.

Как отмечается, здесь нет F-16, истребителей, на которых пилоты должны летать в Украине, а есть Alphajets. Благодаря франко-бельгийскому сотрудничеству удалось получить несколько этих двухмоторных самолетов. Их преимущество в том, что они оснащены приборной панелью, имитирующей панель F-16.

По данным Воздушно-космических сил Франции, сейчас в стране насчитывается всего десять украинских пилотов. Некоторые из них никогда раньше не летали, а другие имеют опыт полетов на L-39 Albatros, учебно-тренировочном самолете чешского производства.

Отмечается, что Франция взяла на себя обязательства сертифицировать подготовку 26 украинцев в течение двух лет.

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