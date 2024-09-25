Зеленский на встрече с Макроном обсудил усиление ПВО и подготовку бойцов ВСУ

В среду, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочим визитом в США, встретился с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Они обсудили усиление ПВО и дальнейшее обучение украинских военных. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

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Зеленский подчеркнул, что каждая встреча с Макроном укрепляет отношения между нашими странами и дает результаты, которые помогают в защите жизни.

Во время переговоров подробно рассказал о ситуации на поле боя и потребности наших воинов. Мы обсудили дальнейшее усиление украинской системы ПВО и обучение военных. Франция подготовит и оснастит украинскую бригаду. Спасибо за это решение - рассказал президент.

Зеленский также поблагодарил Францию за решительную поддержку членства Украины в НАТО и ЕС и за всю военную помощь.

Напомним,

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