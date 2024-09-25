Зеленский на встрече с Макроном обсудил усиление ПВО и подготовку бойцов ВСУ
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский встретился с французским лидером Макроном в США. Они обсудили усиление украинской системы ПВО, обучение военных и подготовку украинской бригады Францией.
В среду, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочим визитом в США, встретился с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Они обсудили усиление ПВО и дальнейшее обучение украинских военных. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.
Детали
Зеленский подчеркнул, что каждая встреча с Макроном укрепляет отношения между нашими странами и дает результаты, которые помогают в защите жизни.
Во время переговоров подробно рассказал о ситуации на поле боя и потребности наших воинов. Мы обсудили дальнейшее усиление украинской системы ПВО и обучение военных. Франция подготовит и оснастит украинскую бригаду. Спасибо за это решение
Зеленский также поблагодарил Францию за решительную поддержку членства Украины в НАТО и ЕС и за всю военную помощь.
Напомним,
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