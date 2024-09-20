Франция завершила подготовку первой группы украинских пилотов на самолетах Alphajet

Во Франции завершился шестимесячный курс по обучению украинских пилотов. Об этом заявили в Генеральном штабе страны, передает УНН.

Детали

Франция только что завершила подготовку первого класса украинских пилотов на Alphajet. Решительная поддержка Францией украинских военных усилий - говорится в заметке французского генштаба.

Отмечается, что пилоты Сил обороны начали проходить обучение в марте этого года.

Справочно

Реактивные учебно-тренировочные самолеты Alphajet используются для летной подготовки. Они оснащены панелью приборов, имитирующей аналогичную в истребителях F-16.

Напомним,

Воздушно-космические силы Франции взяли на себя обязательства подготовить 26 пилотов из Украины в течение двух лет.

Франція найближчими днями розпочне навчання українських пілотів на винищувачах Mirage 2000-5