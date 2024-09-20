Франция завершила подготовку первой группы украинских пилотов на самолетах Alphajet
Киев • УНН
Во Франции завершился шестимесячный курс обучения украинских пилотов на самолетах Alphajet. Воздушно-космические силы Франции планируют подготовить 26 украинских пилотов в течение двух лет.
Во Франции завершился шестимесячный курс по обучению украинских пилотов. Об этом заявили в Генеральном штабе страны, передает УНН.
Детали
Франция только что завершила подготовку первого класса украинских пилотов на Alphajet. Решительная поддержка Францией украинских военных усилий
Отмечается, что пилоты Сил обороны начали проходить обучение в марте этого года.
Справочно
Реактивные учебно-тренировочные самолеты Alphajet используются для летной подготовки. Они оснащены панелью приборов, имитирующей аналогичную в истребителях F-16.
Напомним,
Воздушно-космические силы Франции взяли на себя обязательства подготовить 26 пилотов из Украины в течение двух лет.
Франція найближчими днями розпочне навчання українських пілотів на винищувачах Mirage 2000-58 июня 2024, 01:18 • 104954 просмотра