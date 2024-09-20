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Франція завершила підготовку першої групи українських пілотів на літаках Alphajet

Франція завершила підготовку першої групи українських пілотів на літаках Alphajet

Київ • УНН

 • 20261 перегляди

У Франції завершився шестимісячний курс навчання українських пілотів на літаках Alphajet. Повітряно-космічні сили Франції планують підготувати 26 українських пілотів протягом двох років.

У Франції завершився шестимісячний курс з навчання українських пілотів. Про це заявили у Генеральному штабі країни, передає УНН.

Деталі

Франція щойно завершила підготовку першого класу українських пілотів на Alphajet. Рішуча підтримка Францією українських військових зусиль

- йдеться в дописі французького генштабу. 

Зазначається, що пілоти Сил оборони почали проходити навчання у березні цього року. 

Довідково

Реактивні навчально-тренувальні літаки Alphajet використовуються для льотної підготовки. Вони оснащені панеллю приладів, що імітує аналогічну у винищувачах F-16.

Нагадаємо

Повітряно-космічні сили Франції взяли на себе зобов'язання підготувати 26 пілотів із України протягом двох років. 

Франція найближчими днями розпочне навчання українських пілотів на винищувачах Mirage 2000-508.06.24, 04:18 • 105136 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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