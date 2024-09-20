Франція завершила підготовку першої групи українських пілотів на літаках Alphajet
Київ • УНН
У Франції завершився шестимісячний курс навчання українських пілотів на літаках Alphajet. Повітряно-космічні сили Франції планують підготувати 26 українських пілотів протягом двох років.
У Франції завершився шестимісячний курс з навчання українських пілотів. Про це заявили у Генеральному штабі країни, передає УНН.
Деталі
Франція щойно завершила підготовку першого класу українських пілотів на Alphajet. Рішуча підтримка Францією українських військових зусиль
Зазначається, що пілоти Сил оборони почали проходити навчання у березні цього року.
Довідково
Реактивні навчально-тренувальні літаки Alphajet використовуються для льотної підготовки. Вони оснащені панеллю приладів, що імітує аналогічну у винищувачах F-16.
Нагадаємо
Повітряно-космічні сили Франції взяли на себе зобов'язання підготувати 26 пілотів із України протягом двох років.
Франція найближчими днями розпочне навчання українських пілотів на винищувачах Mirage 2000-508.06.24, 04:18 • 105136 переглядiв