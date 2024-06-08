Франція найближчими днями розпочне навчання українських пілотів на винищувачах Mirage 2000-5
Київ • УНН
Франція В найближчі дні почне навчання українських пілотів-винищувачів і механіків на винищувачі Mirage 2000-5, а також направить близько 20 технічних експертів, щоб допомогти Україні інтегруватися в стандарти Європейського Союзу.
Франція почне навчання українських пілотів і механіків на винищувачі Mirage 2000-5 "найближчими днями", заявив президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, пише CNN, передає УНН.
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Макрон не надав додаткових подробиць щодо кількості та походження літаків, які Франція планує відправити в Україну в рамках коаліції партнерів, "через турботу про ефективність", сказав він. За словами Макрона, тренування проходитимуть у Франції.
У нас завжди був спосіб діяти, повідомляючи цифри після того, як зброя доставлена та використовується, це ефективніше і менше сповіщає наших ворогів", — додав він, виступаючи разом із президентом України в Парижі
На запит щодо подробиць щодо того, чи розгорне Франція військових інструкторів в Україні, він сказав, що на це все ще "жодних табу".
Ким би ми були, щоб поступатися погрозам Росії, яка де-факто вирішить, що Україна не має суверенітету запрошувати компанії чи інструкторів (на свою територію)?
Водночас він додав, що Франція відправить в Україну близько 20 технічних експертів із різних міністерств, щоб допомогти Києву інтегруватися до стандартів Європейського Союзу.
Крім того, у п’ятницю французько-німецька оборонна фірма KNDS підписала два контракти з українським урядом щодо запуску в Україні виробництва запасних частин для французьких гаубиць CAESAR і 155-мм артилерійських снарядів.
Макрон не назвав кількість літаків Mirage 2000-5, які будуть передані Україні 07.06.24, 21:40 • 69887 переглядiв