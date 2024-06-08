Франція найближчими днями розпочне навчання українських пілотів на винищувачах Mirage 2000-5

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 15382 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 42502 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 63688 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 108937 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 133476 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137465 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 237135 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170855 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190157 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173000 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.9 м/с
47 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 26966 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 22831 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 26667 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 34594 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 41086 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 237135 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 358520 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 374443 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 290111 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 363193 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 58532 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75320 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 86850 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169905 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172480 перегляди
Актуальне
Франція найближчими днями розпочне навчання українських пілотів на винищувачах Mirage 2000-5

Франція найближчими днями розпочне навчання українських пілотів на винищувачах Mirage 2000-5

Київ • УНН

 • 105137 перегляди

Франція В найближчі дні почне навчання українських пілотів-винищувачів і механіків на винищувачі Mirage 2000-5, а також направить близько 20 технічних експертів, щоб допомогти Україні інтегруватися в стандарти Європейського Союзу.

Франція почне навчання українських пілотів і механіків на винищувачі Mirage 2000-5 "найближчими днями", заявив президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, пише CNN, передає УНН.

Деталі

Макрон не надав додаткових подробиць щодо кількості та походження літаків, які Франція планує відправити в Україну в рамках коаліції партнерів, "через турботу про ефективність", сказав він. За словами Макрона, тренування проходитимуть у Франції.

У нас завжди був спосіб діяти, повідомляючи цифри після того, як зброя доставлена ​​та використовується, це ефективніше і менше сповіщає наших ворогів", — додав він, виступаючи разом із президентом України в Парижі

додав Макрон, виступаючи разом із президентом України в Парижі.

На запит щодо подробиць щодо того, чи розгорне Франція військових інструкторів в Україні, він сказав, що на це все ще "жодних табу".

Ким би ми були, щоб поступатися погрозам Росії, яка де-факто вирішить, що Україна не має суверенітету запрошувати компанії чи інструкторів (на свою територію)?

сказав Макрон.

Водночас він додав, що Франція відправить в Україну близько 20 технічних експертів із різних міністерств, щоб допомогти Києву інтегруватися до стандартів Європейського Союзу.

Крім того, у п’ятницю французько-німецька оборонна фірма KNDS підписала два контракти з українським урядом щодо запуску в Україні виробництва запасних частин для французьких гаубиць CAESAR і 155-мм артилерійських снарядів.

Макрон не назвав кількість літаків Mirage 2000-5, які будуть передані Україні 07.06.24, 21:40 • 69887 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
samokhidna-haubytsia-caesarСамохідна гаубиця CAESAR
cnnCNN
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
emmanuel-makronЕммануель Макрон
paryzhПариж
frantsiiaФранція
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,732.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,880.21