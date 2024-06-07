Макрон не назвав кількість літаків Mirage 2000-5, які будуть передані Україні
Київ • УНН
Франція надасть Україні винищувачі Mirage 2000-5 і навчить українських пілотів і механіків, але точна кількість літаків не розголошується, щоб вороги не змогли скористатися цією інформацією.
Президент Франції Емануель Макрон не назвав точну кількість літаків Mirage 2000-5, які будуть передані Україні, аргументуючи це тим, щоб цим не скористалися вороги. Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
"Що стосується Mirage 2000-5, то я не дам вам ні кількість, ні партнерів, ні остаточну цифру, щоб бути ефективним. Ми домовилися про потреби. Тепер пріорітет є в тому, щоб почати формування пілотів і механіків. Це те, що буде запущено буквально через кілька днів. Йдеться про технічне навчання", - сказав Макрон.
Також він зазначив, що не називатиме кількість літаків, які будуть передані Україні, "щоб цим не скористалися вороги".
Нагадаємо
Франція збирається постачати в Україну літаки Mirage 2000-5 і запропонує навчити пілотів.