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Макрон не назвав кількість літаків Mirage 2000-5, які будуть передані Україні

Макрон не назвав кількість літаків Mirage 2000-5, які будуть передані Україні

Київ • УНН

 • 69889 перегляди

Франція надасть Україні винищувачі Mirage 2000-5 і навчить українських пілотів і механіків, але точна кількість літаків не розголошується, щоб вороги не змогли скористатися цією інформацією.

Президент Франції Емануель Макрон не назвав точну кількість літаків Mirage 2000-5, які будуть передані Україні, аргументуючи це тим, щоб цим не скористалися вороги. Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

"Що стосується Mirage 2000-5, то я не дам вам ні кількість, ні партнерів, ні остаточну цифру, щоб бути ефективним. Ми домовилися про потреби. Тепер пріорітет є в тому, щоб почати формування пілотів і механіків. Це те, що буде запущено буквально через кілька днів. Йдеться про технічне навчання", - сказав Макрон.

Також він зазначив, що не називатиме кількість літаків, які будуть передані Україні, "щоб цим не скористалися вороги".

Нагадаємо

Франція збирається постачати в Україну літаки Mirage 2000-5 і запропонує навчити пілотів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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