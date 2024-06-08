Франция в ближайшие дни начнет обучение украинских пилотов на истребителях Mirage 2000-5

Франция начнет обучение украинских пилотов и механиков на истребителе Mirage 2000-5 "в ближайшие дни", заявил президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, пишет CNN, передает УНН.

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Макрон не предоставил дополнительных подробностей о количестве и происхождении самолетов, которые Франция планирует отправить в Украину в рамках коалиции партнеров," из-за заботы об эффективности", сказал он. По словам Макрона, тренировки будут проходить во Франции.

У нас всегда был способ действовать, сообщая цифры после того, как оружие доставлено и используется, это эффективнее и меньше оповещает наших врагов", - добавил он, выступая вместе с президентом Украины в Париже добавил Макрон, выступая вместе с президентом Украины в Париже.

На запрос относительно подробностей относительно того, развернет ли Франция военных инструкторов в Украине, он сказал, что на это все что "никаких табу".

Кем бы мы были, чтобы уступать угрозам России, которая де-факто решит, что Украина не имеет суверенитета приглашать компании или инструкторов (на свою территорию)? сказал Макрон.

В то же время он добавил, что Франция отправит в Украину около 20 технических экспертов из различных министерств, чтобы помочь Киеву интегрироваться в стандарты Европейского Союза.

Кроме того, в пятницу французско-немецкая оборонная фирма KNDS подписала два контракта с украинским правительством по запуску в Украине производства запасных частей для французских гаубиц CAESAR и 155-мм артиллерийских снарядов.

Макрон не назвал количество самолетов Mirage 2000-5, которые будут переданы Украине