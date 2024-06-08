Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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Франция в ближайшие дни начнет обучение украинских пилотов на истребителях Mirage 2000-5
Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче перед Евро-2024
Дания и Нидерланды выделили 400 миллионов евро на производство БМП CV90 для Украины
Генсек ООН не будет участвовать в Глобальном саммите мира
Враг продвинулся во временном Яру-Deep State
Минагрополитики дорабатывает ряд проектов по внедрению земельной реформы
Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении - Генштаб ВСУ
В США россиянин с двойным гражданством признал, что экспортировал боеприпасы в РФ
Байден подписал новые указания об условиях применения США ядерного оружия
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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
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Франция в ближайшие дни начнет обучение украинских пилотов на истребителях Mirage 2000-5
Франция в ближайшие дни начнет обучение украинских пилотов-истребителей и механиков на истребителе Mirage 2000-5, а также направит около 20 технических экспертов, чтобы помочь Украине интегрироваться в стандарты Европейского Союза.
Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче перед Евро-2024
Польша обыграла Украину со счетом 3: 1 в товарищеском матче перед Евро-2024 в Варшаве.
Дания и Нидерланды выделили 400 миллионов евро на производство БМП CV90 для Украины
Дания и Нидерланды выделили 400 миллионов евро на производство боевых машин пехоты CV90 для Украины, при этом финансирование осуществляется шведским фондом, а сами машины в основном производятся в Нидерландах.
Генсек ООН не будет участвовать в Глобальном саммите мира
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не примет участия в глобальном мире мира в Швейцарии 15-16 июня, вместо него ООН будет представлена на соответствующем уровне.
Враг продвинулся во временном Яру-Deep State
Согласно сообщениям, в районе Часов Яра в Донецкой области продолжаются интенсивные бои, поскольку противник пытается захватить город с помощью пехотных атак и артиллерийских обстрелов.
Минагрополитики дорабатывает ряд проектов по внедрению земельной реформы
Министерство аграрной политики завершает разработку проектов по земельной реформе в Украине, включая создание реестра с информацией о загрязненных земельных участках и запуск систем мониторинга рынка земель сельскохозяйственного назначения и земельных отношений для улучшения общественного контроля и принятия управленческих решений.
Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении - Генштаб ВСУ
Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где продолжаются интенсивные бои, поскольку российские оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Новоалександровки, Евгеньевки и Сокола, но украинские силовики принимают меры для стабилизации ситуации и предотвращения продвижения противника.
В США россиянин с двойным гражданством признал, что экспортировал боеприпасы в РФ
Гражданин России с двойным гражданством США и России признал себя виновным в незаконном экспорте боеприпасов и компонентов огнестрельного оружия в Россию в 2020-2023 годах в обмен на оплату образования и аренды своей дочери.
Байден подписал новые указания об условиях применения США ядерного оружия
Байден подписал обновленные руководящие принципы, касающиеся условий применения ядерного оружия, подчеркнув необходимость одновременного сдерживания растущего Арсенала Китая и России.
Украина и Франция возобновят сотрудничество в ядерной энергетике
Украина и Франция возобновили действие соглашений о сотрудничестве в области использования атомной энергии на следующие 20 лет, при этом Франция оказывает всестороннюю помощь в поддержке энергетической системы Украины и обслуживании ее атомных электростанций.