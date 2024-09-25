Зеленський обговорив з головою Євроради Мішелем використання доходів від заморожених активів рф
Київ • УНН
Президент України обговорив з головою Європейської ради використання заморожених російських активів та військові потреби України. Зеленський подякував за підтримку та зусилля у зміцненні обороноздатності країни.
У четвер, 25 вересня, президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Про це заявив глава держави у Telegram-каналі, передає УНН.
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Зустрівся з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Обговорили, як швидше реалізувати рішення про використання доходів від заморожених російських активів, військові потреби та кроки для зміцнення стійкості й обороноздатності України
Він також подякував за зусилля та лідерську позицію в підтримці України.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з французьким лідером Макроном у США. Вони обговорили посилення української системи ППО, навчання військових та підготовку української бригади Францією.